Marano, una strada in memoria del dottor Scoppa. Izzo: “Ieri l’ho proposto in commissione consiliare”

Ieri, in prima Commissione Consiliare, ho proposto ufficialmente, nell’ ambito della stesura della nuova toponomastica di intitolare una strada della nostra città alla memoria del dott Gianfranco Scoppa. Fondatore del centro AKTIS che in questi 40 anni di attività è diventato il punto di riferimento delle cure oncologiche della Regione Campania, per strumentalità di prim’ordine e per capacità e competenze del personale sanitario che vi opera. Scoppa nella sua breve esistenza seppe coniugare amore per i pazienti e senso di appartenenza alla città di Marano, con la quale ebbe un rapporto sinergico, sedendo sugli scanni del civico consesso. Marano è debitrice nei confronti dell’uomo, del medico e del politico che a distanza di 14 anno dalla scomparsa con la sua creatura di un’ intera vita ( centro AKTIS)tanto lustro dà alla città, in termini di immagine. Il Principe così gli amici lo definivano per i suoi modi garbati, signorili, sopraffini e amorevoli, soprattutto verso chi soffriva abbraccia con la carezza del sollievo e della speranza l’intera cittadinanza, grazie dott. Gianfranco.

Michele Izzo Consigliere Comunale