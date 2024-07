Mugnano, scricchiolii in maggioranza: i “porcelliani” non votano un atto, che passa con i voti dell’opposizione. Sullo sfondo le candidature alle prossime regionali

Strappo in maggioranza. E’ notizia delle scorse ore delle scorse ore, come evidenziato dal consigliere comunale Gennaro Ruggiero, dello scontro politico in atto tra il gruppo consiliare che fa capo al consigliere regionale Porcelli e il sindaco Sarnataro, entrambi ritenuti papabili candidati alel prossime elezioni regionali. Si discuteva, in aula, sull’adesione alla centrale unica di committenza nolana. Al momento del voto i consiglieri Soreca Marcello, Pasquale Liccardo, Antonio Bova, Liccardo Savina e Daniela Puzone non sono rientrati in aula dopo la sospensione chiesta dagli stessi consiglieri per chiedere lo spostamento della discussione ad un prossimo consiglio comunale. La delibera è passata lo stesso con il voto delle opposizioni che hanno così evidenziato le contraddizioni di una maggioranza.