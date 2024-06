Investita durante inversione di marcia, muore 76enne a Napoli

464 Visite

Ieri pomeriggio era stata investita, in piazza Dante a Napoli, da un’auto che stava effettuando una inversione di marcia: la scorsa notte l’anziana di 76 anni è morta.

L’impatto era avvenuto ieri di fronte alla fermata della metro, intorno alle ore 18,30 ed era stato causato da un’auto a noleggio con conducente mentre faceva inversione di marcia senza accorgersi della donna sulla carreggiata.

L’automobilista, un uomo di 54 anni, aveva prestato subito soccorso e la signora era stata ricoverata in codice rosso con vistose ferite e grandi perdite di sangue al Cardarelli dove, nonostante un lungo intervento chirurgico, è deceduta durante la notte.

Il Pm di turno ha sottoposto a sequestro il veicolo e il conducente è stato condotto presso una struttura sanitaria per essere sottoposto agli accertamenti tossicologici obbligatori.

Sul posto si era recato il personale dell’Infortunistica Stradale per i rilievi tecnici e per la esatta ricostruzione della dinamica.













