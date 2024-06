Marano, il sostegno dei 4 oppositori alla proposta della maggioranza: “Lo abbiamo fatto per il decoro della città”

Egregio direttore, in risposta al suo articolo “Marano in 20 anni di Consiglio comunale non si era mai visto….” , crediamo che ci siano un paio di precisazioni da fare. Lei parla di opposizione responsabile. L’unico obbligo che ci sentiamo di avere, noi, consiglieri di “opposizione” è verso i cittadini Maranesi che ci hanno eletto. Se il provvedimento di “piccolo cabotaggio” come dice Lei è per noi valido, non vediamo perché non dobbiamo votarlo indipendentemente da chi lo presenta. Stessa cosa per il voto contrario. Altrimenti, secondo questa logica, ci dovremmo opporre per sola ottusità mentale a provvedimenti riguardanti decoro, pulizia, qualità di vita. La sua testata è riconosciuta sul territorio come “autorevole e puntuale”. Restiamo quindi a disposizione sempre per confronti su qualsiasi tema Lei voglia, anche quando Le arrivano informazioni che secondo noi e sono parziali e distorte ed avrebbero bisogno di un approfondimento a tutto tondo per avere una idea precisa del tema. La salutiamo cordialmente e buon lavoro