Napoli, campo rom: ancora un incendio. La Regione continua a non muovere un dito

Nuovo incendio nell’area del campo Rom di via Mastellone nell’area Est della città. Il rogo è scoppiato questa mattina nell’area già sotto sequestro a causa dei roghi tossici di rifiuti e oggetto di un progetto di bonifica che vede impegnato il Comune di Napoli, ArpaCampania ed i Vigili del fuoco. Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo sulla città con i vigili del fuoco impegnati per spegnere il rogo.

È vergognoso che in un’area come quella dell’ex campo rom di via Mastellone a Ponticelli – interessata da un progetto di bonifica e che, dunque, dovrebbe essere sotto stretta e costante osservazione – il Comune non riesca nemmeno a chiudere i varchi di accesso per impedire ai criminali dell’ambiente di continuare a ingrossare la discarica abusiva e appiccare roghi tossici. Invitiamo Palazzo San Giacomo ad attivarsi immediatamente su questo fronte. Inoltre chiediamo alla Regione di prendere finalmente coscienza che la Terra dei Fuochi è un’emergenza che non ci siamo lasciati alle spalle e che bisogna affrontarla con misure adeguate al dramma. Non si scherza con la salute e la sicurezza dei cittadini”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e coordinatore cittadino a Napoli.



