Marano, l’affondo di De Stefano e Santoro: “Cambiali elettorali al Comune, la trasparenza è un optional”

583 Visite

Continuano a salire a galla Cambiali elettorali al comune di Marano, questa volta ad accorgersene sono stati i consiglieri De Stefano e Santoro. Il protagonista della vicenda è un funzionario dell’ufficio elettorale, che ha visto una rapida e controversa progressione di carriera.

Al primo turno delle elezioni, questo funzionario ricopriva il ruolo di responsabile dell’ufficio elettorale. Tuttavia, durante il ballottaggio, è stato improvvisamente trasferito nell’area tecnica. Fin qui, nulla di apparentemente insolito, ma la vera sorpresa è arrivata con una procedura interna, riservata esclusivamente al personale della categoria B, volta a permettere lo spostamento nella categoria C.

Ci si chiede se sia una coincidenza che proprio questo funzionario avesse più requisiti degli altri per accedere a questa nuova categoria. La tempistica di questa promozione ha sollevato non pochi sospetti. Quanto è lunga, dunque, questa “cambiale elettorale”?

In altre parole, quanto a lungo dovrà ripagare i favori politici ricevuti?

A complicare ulteriormente la situazione, c’è il fatto che questo funzionario, pur avendo tutti i requisiti per la progressione, tra poco più di un anno andrà in pensione. Secondo il nostro punto di vista, questa situazione non ha fatto altro che inasprire gli animi degli altri candidati e dipendenti del comune, poiché, la differenza di punteggio tra il primo ed il secondo sul podio è minima, solo 2 punti.

È palese, secondo i consiglieri all’opposizione De Stefano e Santoro, che l’intera operazione sia stata orchestrata dall’interno, con una gestione che appare tutt’altro che trasparente.

Nota stampa consiglieri Salvatore De Stefano e Francesco Santoro