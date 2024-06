Marano, il nuovo piano urbanistico? E’ un mistero e tanti addetti ai lavori sostengono che debba essere già integrato o rifatto sulla scorta di nuove norme regionali

308 Visite

Il nuovo piano urbanistico comunale? Nessuno sa nulla, tranne forse il sindaco Matteo Morra, e forse l’assessore all’urbanistica Polichetti. A che stiamo, cosa è stato fatto nello specifico eccezion fatta per qualche convegno o incontro con professionisti (e che professionisti, molti veramente da brividi) del territorio?

Sono numerosi gli addetti ai lavori, geometri, architetti, ingegneri e agronomi, che ci hanno scritto o contattato per riferirci che, alla luce delle nuove disposizioni regionali in materia urbanistica e sulla scorta di quanto accade nei Campi flegrei (Marano rientra in parte in quel perimetro), il Puc in itinere dovrebbe quanto meno essere ulteriormente integrato o aggiornato. Il problema è che in pochi conoscono lo stato dell’arte. In alcuni comuni limitrofi a Marano, del resto, la scelta è stata chiara: ritardare a più non posso l’approvazione per consentire ai costruttori – che avevano già presentato istanze di concessioni o per vecchie lottizzazioni – di devastare ulteriormente suolo e territorio. Speriamo non sia così anche a Marano.













