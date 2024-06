389 Visite

Questa mattina i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti nell’ufficio postale di via resistenza. Poco prima ignoti con volto coperto e armati di pistola si erano introdotti tramite un buco nel pavimento minacciando i dipendenti. I malviventi non sono riusciti ad aprire la cassaforte e sono fuggiti rientrando nel buco. Indagini in corso.













