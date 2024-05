QUALIANO. 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗢𝗡𝗢 𝗜 𝗟𝗔𝗩𝗢𝗥𝗜 𝗜𝗡 𝗩𝗜𝗔 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗔: 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗬𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗗𝗜 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔 𝗘 𝗣𝗨𝗕𝗕𝗟𝗜𝗖𝗔 𝗜𝗟𝗟𝗨𝗠𝗜𝗡𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘. 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗔 𝟭 𝗠𝗟𝗡 𝗗𝗜 𝗘𝗨𝗥𝗢 𝗖𝗢𝗜 𝗙𝗢𝗡𝗗𝗜 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗡𝗥𝗥

114 Visite

Nei prossimi giorni – grazie al lavoro dell’assessore ai lavori pubblici Salvatore Onofaro – riprenderemo i lavori di rifacimento della rete stradale nel tratto di Via Campana che va da Piazza Kennedy fino a tutto il territorio di Qualiano. Inoltre, in accordo con l’amministrazione comunale di Villaricca, i lavori interesseranno anche il tratto di quel comune fino al confine con Giugliano.

Oltre al rifacimento dell’arteria stradale, saranno oggetto di lavori anche i marciapiedi di piazza Kennedy e la pubblica illuminazione. Si tratta di un intervento finanziato per 1 milione di euro coi fondi del PNRR che oltre ad aver interessato il restyling di piazza Kennedy, coprirΓ oltre un chilometro di strada fortemente trafficata che da quasi venti anni necessitava di un intervento radicale e definitivo.

Siamo consapevoli che questo intervento comporterΓ alcuni disagi alla circolazione, ma si rende oltremodo necessario a causa della precarietΓ dell’arteria in questione. La sicurezza e la funzionalitΓ delle nostre strade sono una prioritΓ e questi lavori ne sono la testimonianza.

Non ci fermiamo qui. Nei prossimi mesi, altre tantissime arterie stradali, del centro e della periferia, saranno oggetto di lavori di restyling e messa in sicurezza. Con l’assessore Onofaro stiamo anche preparando un progetto di rimagliamento di tutta la rete stradale di Qualiano, circumvallazione esterna compresa.

Come detto, ci saranno dei disagi temporanei ma i lavori pubblici sono essenziali per garantire una migliore qualitΓ della vita ai nostri cittadini, migliorando la sicurezza e l’efficienza delle nostre infrastrutture per le future generazioni.