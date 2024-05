MARANO, OPERAZIONE “PIAZZA PULITA”: IN APPELLO SCONTI DI PENA PER I TRAFFICANTI DI DROGA

333 Visite

La Corte di Appello ridetermina le pene per alcuni trafficanti di droga, alcuni dei quali ritenuti vicini agli Orlando. Partite di stupefacenti gestite tra Marano, Quarto e Calvizzano. L’inchiesta era denominata Piazza Pulita. conti di pena e un’assoluzione per gli imputati dell’inchiesta “Piazza Pulita”. La Corte d’Appello di Napoli (prima sezione) ha rideterminato la pena per Vittorio Felaco, 18 anni e 2 mesi. In primo grado aveva incassato 20 anni. Per lui esclusa l’associazione mafiosa. Pasquale Baiano 19 anni e 2 mesi, a fronte dei 20 anni rimediati in primo grado. Confermata per Baiano l’associazione mafiosa. Matteo Capocotta anni 6, a fronte dei 14 inflitti in prima battuta. Luigi Capuozzo, invece, 12 anni di reclusione. Per Carmine De Cristofaro anni 14. Assoluzione per Salvatore Servino. Per Armando Lazzarini, invece, 9 anni 4 e mesi. Per Vincenzo Puerio anni 10. Luigi Ferrillo, infine, anni 10.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews