Non accetta la relazione della figlia e tenta di accoltellarla

E’ stato arrestato in flagranza differita per lesioni personali aggravate e atti persecutori il 74enne di Recale (Caserta) che ha prima sferrato un pugno al volto della figlia, poi ha tentato di accoltellarla e, infine, ha provato a investirla con un’apecar.

Secondo quanto denunciato dalla 38enne ai carabinieri della stazione di Macerata Campania, intervenuti sul posto, l’aggressione, l’ennesima, sarebbe scaturita dal fatto che il padre non avrebbe metabolizzato la fine del matrimonio tra lei e il suo ex, e, soprattutto, non accettava assolutamente che la stessa, da pochi mesi, avesse intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo.

L’aggressione, quest’ultima, è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Recale, in via Municipio, nei pressi di un bar dove la donna si trovava in compagnia del nuovo partner.

Il 74enne, giunto sul luogo con un’apecar, appena ha visto la figlia con il nuovo compagno, ha prima cominciato a inveire contro e poi le ha sferrato un pugno sul naso.













