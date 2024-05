Spiagge, ci sono due località italiane tra le migliori 15 d’Europa

172 Visite

C’è pochissima Italia nella classifica 2024 delle migliori spiagge d’Europa presentata da European Best Destinations.

Al tredicesimo posto la spiaggia di Grado, in Friuli-Venezia Giulia: secondo European Best Destinations è tra le migliori per “i suoi stabilimenti balneari in stile asburgico, le proprietà rigeneranti e terapeutiche della sua sabbia, il suo clima mite ma anche le attività di sport acquatici all’aria aperta come il kite surf“.

Al dodicesimo posto è presente la spiaggia della Scialara, iconica spiaggia pugliese a Vieste, in Puglia, capeggiata dal “pizzomunno”, il gigantesco monolite che è simbolo di questo bellissimo luogo, fatto di mare meraviglioso ma anche di tante tradizioni e di una vista impagabile dal paese, tra i più belli dell’intera zona













