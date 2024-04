Via alle iscrizioni per il Mugnano Summer Park, il campo estivo organizzato dalla Proloco

134 Visite

Via alle iscrizioni per Mugnano Summer Park, il più grande campo estivo di tutta la zona nord di Napoli. Il campo estivo, organizzato dalla Proloco Mugnano, si svolgerà all’ interno della tensostruttura, situata nel parcheggio del centro commerciale Mugnano, in via Pietro Nenni. L’inizio del campo, rivolto ai bambini a partire dai 5 anni, è previsto per il 10 giugno fino al 2 Agosto.

Durante le calde giornate estive i bambini, accompagnati da operatori esperti, saranno impegnati in laboratori, balli, giochi e tantissime altre attrazioni. Nel presso settimanale è compreso anche il servizio mensa dal R.C. CATERING SAS. Per info, numeri di telefono sulla locandina













