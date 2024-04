MARANO: STRADE AL BUIO, ANCORA CHIUSE E TANTA MONNEZZA. SIAMO ALLE SOLITE, CAMBIANO I MUSICISTI MA LA MUSICA NO

85 Visite

Ancora strade al buio, ieri sera gran parte del centro storico, nella zona tra via Parrocchia e via Casalanno, e cumuli di spazzatura in tante arterie, assenza di spazzamento, inciviltà, mancanza di telecamere. Storie trite e ritrite, insomma. Il cambio di passo non c’è stato: la giunta Morra non riesce ad invertire il trend. Le cose vanno male da anni, da almeno dieci, ma non c’è traccia di miglioramento, nemmeno con l’ennesimo cambio alla guida del municipio.

Marano deve risolvere tanti problemi, quelli storici (Pip, Galeota, beni confiscati) e quelli dell’ordinario. Almeno per quelli di natura ordinaria – buche, luci, strade da riaprire e monnezza – ci si aspetterebbe qualcosa in più, e invece nulla. La città non si scuote, il torpore regna sovrano, non bastano qualche sterile manifestazione e qualche uovo di Pasqua distribuito in villa comunale. Ci vuole di più, ma il sindaco e la sua giunta – alle prese con mille problemi, di bilancio in primis – non hanno la forza e forse la capacità di inventarsi qualcosa.













