Pomigliano, Maiello licenziato per illegittima assunzione. A Marano lo vollero i commissari post scioglimento per camorra

Quello scelto dai commissari straordinari, che fino a un anno fa era al Comune dopo lo scioglimento per mafia; quello si occupava di beni confiscati sul territorio, che si faceva intervistare quando il Comune di Marano acquisiva qualche struttura e che avrebbe potuto fare ancora tanto; quello che a Pomigliano aveva imbastito una vera e propria lotta contro il “sistema”, è stato licenziato dal suo Comune perché la sua assunzione sarebbe illegittima. E non solo con riferimenti a Pomigliano, ma anche alle pregresse esperienze, come evidenziato in una nota del sindaco Russo di Pomigliano. E la cosa bella che in tutta questa storia pare abbia avuto un ruolo un personaggio che è ancora attivo nel municipio maranese. Al netto delle considerazioni giuridiche (Maiello ha tutto il diritto di difendersi nelle sedi appropriate e tentare di ribaltare il tutto), non resta che lo sconforto perché è ormai chiaro che, nei comuni della provincia di Napoli, il marcio non è solo la camorra. Allegria!













