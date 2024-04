Marano, Sinistra Italiana dà il via alla Scuola Politica

152 Visite

Interessarsi alla politica dovrebbe essere come prendersi cura della propria salute: un dovere per stare meglio ed essere cellule vive della società. Avere a cuore il proprio territorio, tuttavia, non basta. Per sostenere l’impegno attivo in politica occorre candidarsi e, se si viene eletti, è necessario avere contezza del funzionamento degli enti locali dei cui organi di governo si entra a far parte.

Per fornire conoscenze a chi intende sostenere il loro percorso politico, La città dei diritti, ed il circolo maranese di Sinistra Italiana aderiscono alla proposta di PER le persone e la comunità e lanciano a Marano insieme la prima edizione della scuola sociopolitica a partire da sabato 20 aprile 2024. Abbiamo accolto con entusiasmo sin da subito la proposta di PER di organizzare una scuola politica a Marano. Abbiamo accolto il loro invito ed oggi siamo parte integrante di quello che si sta realizzando.

La scuola parte con un primo ciclo di quattro incontri per avvicinare i cittadini ad una politica onesta, forgiata su visioni solide e pratiche virtuose, sulla competenza, lo studio e l’esperienza. Strumenti essenziali per arginare clientelismo, malaffare ed improvvisazione, strumenti essenziali per il buon governo delle città

Il percorso di formazione inizierà sabato 20 aprile

1^ GIORNATA: sabato 20 aprile

Relatore: Ch.mo prof Carlo Iannello | Tema: Testo unico degli enti locali con focus sulle competenze e atti di consiglio, di giunta e dirigenziali

2^ GIORNATA: sabato 4 maggio

Relatore: Cristina Palumbo, ragioniere comunale | Tema: Bilancio e atti contabili

Seconda parte

Relatore: Giovanni Coppola, segretario comunale | Tema: Trasparenza, anticorruzione e vari profili di responsabilità dei dipendenti pubblici e degli amministratori

3^ GIORNATA: sabato 11 maggio

Relatore: prof. Giulio Maggiore | Tema: principi di economia civile, differenze economiche dei nostri territori e strumenti di compensazione delle differenze.

4^GIORNATA: sabato 18 maggio

Relatore: Ch.mo prof. Antonio Guarino | Tema: Politica e principi

Indicazioni per i relatori

Per l’argomento assegnato l’invito è a raccontarci gli elementi fondamentali del tema attraverso una 20ina di slide (da lasciare poi ai partecipanti).

Lo schema di ogni incontro prevede l’intervento del relatore e, dopo una pausa, un tempo di dialogo tra i partecipanti e il relatore stesso.

La scuola di politica si terrà in Via Padreterno n. 24 presso la “Casa della gioia” che da vent’anni in città rappresenta un punto di riferimento non solo per la vita ecclesiale, ma per tutti.

L’iniziativa è aperta a tutti ,ai giovani in modo particolari e agli adulti che hanno il desiderio di formarsi ed informarsi sui temi proposti, con l’obiettivo di ritornare ad appassionarsi alla vita politica della città che è costruire il bene comune e, magari, riscoprire una vocazione all’impegno politico in modo serio, non improvvisato, con gli strumenti utili.

Un progetto ambizioso e bello verso il quale abbiamo il dovere di prendercene cura.

