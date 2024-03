Marchesi, coindagato con la Salis, torna libero. Non sarà estradato in Ungheria nonostante il mandato d’arresto europeo

99 Visite

Dopo sei udienze la Corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta di consegna all’Ungheria di Gabriele Marchesi. E con la stessa sentenza i giudici liberano il ventitreenne milanese dagli arresti domiciliari in cui si trovava da 129 giorni per il mandato d’arresto europeo che lo accusa di aver partecipato con Ilaria Salis agli scontri del 10 febbraio 2023 a Budapest e di aver aggredito tre neonazisti durante il giorno dell’onore, che celebra la memoria dei soldati nazisti che, nel 1945, tentarono di rompere l’assedio dell’Armata Rossa e vennero uccisi in battaglia. Dalla prima udienza del 24 novembre, tre giorni dopo l’arresto, con i suoi avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini, l’anarchico milanese si è sempre opposto alla consegna che lo avrebbe visto finire in custodia cautelare, come l’insegnante milanese trentanovenne, in un penitenziario ungherese in attesa del processo. La decisione dei giudici milanesi è arrivata qualche ora dopo quella della collega József Sòs che ha respinto la richiesta di domiciliari per la trentanovenne Ilaria Salis, ieri comparsa ancora una volta in aula con le catene ai polsi e ai piedi.













