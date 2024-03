Due interventi al ragazzo ferito con un machete: gamba amputata

48 Visite

E’ stato ferito a Torino a colpi di machete, fino all’ultimo i medici hanno tentato di preservagli la gamba colpita ma alla fine hanno dovuto amputarla per salvargli la vita.

Il ragazzo, 23enne, era con la fidanzata a bordo di un monopattino quando è stato aggredito nel quartiere Mirafiori Nord. Motivo? Gelosia. Ci sarebbero delle avance non richieste e spregiudicate, una foto osé che la vittima aveva inviato via whatsapp, nei giorni precedenti, alla fidanzata dell’aggressore. Anche se la pista della vendetta “d’onore” non convince del tutto gli investigatori.













