Calvizzano, la polizia municipale restituisce veicolo rubato al proprietario che non si era accorto di nulla

Gli agenti della polizia locale di Calvizzano, diretti dal Comandante Raffaele Ferrillo, nel corso di un’operazione di pattugliamento del territorio hanno rinvenuto un veicolo abbandonato in Via Cilea. La Jeep Renegade è stata subito attenzionata dai caschi bianchi in quanto era su strada pubblica con il deflettore rotto e la serratura lato guida forzata. Da qui sono partiti gli accertamenti per risalire al legittimo proprietario che, nel frattempo, non si era accorto di aver subito il furto del veicolo.

Molto probabilmente i malviventi avevano collocato il veicolo in una zona lontana dal centro abitato, per dar luogo al fenomeno criminale del “cavallo di ritorno, ovvero provvedere alla restituzione del mezzo dietro pagamento di un corrispettivo economico.

I poliziotti municipali hanno quindi proceduto al recupero della Jeep Renegade che, al termine di tutti gli accertamenti tecnici necessari, è stata restituita al legittimo proprietario. Nelle ultime settimane il territorio di Calvizzano e l’area nord in particolare sono finiti nel mirino di ladri, malfattori e baby gang tanto da spingere il sindaco Giacomo Pirozzi a chiedere l’intervento del Premier Giorgia Meloni.













