Marano, lavori per messa in sicurezza strade avallati con vecchio codice dei contratti, abrogato da mesi. E’ tutto regolare?

Con una determina del 27 dicembre, pubblicata solo di recente, con ben 3 mesi di ritardo, l’ufficio tecnico ha affidato alla ditta EdilCecere i lavori per la messa in sicurezza di alcuni tratti di strada. Importo degli interventi pari a 174 mila euro. L’ affidamento è avvenuto al termine di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara tramite Me.Pa.

Fin qui tutto regolare, se non fosse che a distanza di 8 mesi dall’approvazione del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n.36/2023) il Comune di Marano ed in particolare l’Ufficio Tecnico utilizzino ancora articoli del vecchio codice dei contratti del 2016, abrogato proprio con l’entrata in vigore dell’ultimo codice.

Ricordiamo che dal 1 luglio 2023 le disposizioni del codice hanno acquisito efficacia. Da qui la domanda, che rivolgiamo agli addetti ai lavori: è possibile che per una procedura di questo importo (molto elevato) si utilizzino procedure di gare vecchie?

L’ufficio richiama l’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016. E’ legittimo o si tratta di un errore amministrativo sfuggito a Segretario generale, sindaco e consiglieri?













