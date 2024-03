ORTENSIO ZECCHINO A QUALIANO PER LA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO

173 Visite

Ortensio Zecchino è uno storico e politico italiano, specialista in storia del diritto medievale.

È stato parlamentare europeo nella prima legislatura elettiva (dal 1979 al 1984) e successivamente senatore della Repubblica per quattro legislature consecutive (dal 1987 al 2001), nonché ministro dell’università e della ricerca in tre governi (dal 1998 al 2001).

Venerdì 15 Marzo, alle ore 18.00, avremo l’onore di ospitarlo presso la nostra Sala Consiliare per la presentazione del libro “Perché non possiamo non dirci cristiani” – Letture e dispute sul celebre saggio di Benedetto Croce”. A discuterne con il Dott. Zecchino, il Prof. Gennaro Carillo, docente ordinario di Storia del pensiero politico nell’Università “Suor Orsola Benincasa”.

Un’occasione culturale unica, da non perdere. Vi aspetto!

