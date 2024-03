Napoli si prepara al Ventennale di Annalisa Durante

146 Visite

Il 27 marzo prossimo la città di Napoli commemorerà Annalisa Durante, vittima innocente di camorra, rimasta uccisa 20 anni fa sulle strade di Forcella, in uno scontro armato tra clan rivali.

La mattinata, promossa dall’associazione Annalisa Durante in collaborazione con la Fondazione Polis della Regione Campania, il Comune di Napoli, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, l’Arcidiocesi di Napoli e Radio Siani – La Radio della Legalità, si preannuncia intensa di emozioni.

Si inizierà alle ore 10 nella Chiesa di San Giorgio Maggiore con un concerto del quartetto d’archi “Annalisa Durante – Gli Archi di Napoli” e del Maestro di tuba Gianmaria Strappati, ambasciatore di Missioni don Bosco per la musica nel mondo e testimonial dell’associazione Annalisa Durante. Gli archi di Napoli saranno suonati da quattro donne musiciste: Patrizia Maggio ed Anna Capossela al violino, Rosanna Cimmino alla viola ed Ivana Pisacreta al violoncello. Ai brani di musica classica, selezionati per l’occasione, si alterneranno preghiere e meditazioni.

Al termine del concerto, i partecipanti al Memoriale muoveranno verso la vicina Biblioteca intitolata ad Annalisa, per deporre un libro in segno di sottoscrizione dell’impegno a voler contrapporre alle armi della violenza quelle della cultura.

“DiVentiamo lib(e)ri, DiVentiamo Musica – ha dichiarato don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis – è il titolo che abbiamo voluto dare a questo Ventennale, per sottolineare che siamo chiamati tutti a diventare libro e musica per i nostri giovani, perché la cultura li renda cittadini liberi e responsabili, capaci di scegliere da che parte stare”.

Gli fa eco Giuseppe Perna, presidente dell’APS Annalisa Durante: “Dopo 20 anni di impegno è giunto il momento che ciascuno diventi protagonista attivo. Per questo invitiamo ad un’adozione popolare della Biblioteca di Annalisa, perché tutti la possano sentire propria e contribuire attivamente alla missione promossa dal papà Giannino”. Coloro che aderiranno all’invito riceveranno in dono il cofanetto del Ventennale, che riporta al suo interno “La Faroteca di Annalisa”, realizzata dagli allievi del liceo artistico Felice Faccio di Castellamonte (TO), tra i vincitori dell’ultima edizione del Premio Nazionale Annalisa Durante ”.

info@annalisadurante.it un video contenente una dedica artistica ad Annalisa, che sarà pubblicata il giorno 27 sulla pagina internet del Ventennale: https://www.annalisadurante. it/it/ventennale/ Nella restante parte della mattinata saranno eseguite performance letterarie ed artistiche da poeti, artisti e studenti provenienti da diverse città italiane e del mondo: dall’Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana di Cremona all’artista francese Sophie Vallauri, dal poeta Vincenzo Russo agli studenti delle scuole ad indirizzo musicale della Campania. Chi non riuscirà ad intervenire in presenza potrà inviare all’indirizzoun video contenente una dedica artistica ad Annalisa, che sarà pubblicata il giorno 27 sulla pagina internet del Ventennale:

Tanti gli artisti che hanno preannunciato la loro adesione: gli amici della Fondazione William Walton e de La Mortella di Ischia, i soci americani del Club Napoli di New Jersey, giovani artisti dall’Argentina e numerose artiste napoletane, tra le quali Fiorenza Calogero, Francesca Marini e Maria Anita Carfora. Ad aprire e chiudere gli interventi in Biblioteca saranno gli allievi del liceo musicale Margherita di Savoia con brani dedicati ad Annalisa, a cui si aggiungeranno, con un’emozionante coreografia nel linguaggio dei segni, il coro di Mani Bianche “Liberensemble” e il “Cheerleader” dell’I.C. Giampietro – Romano di Torre del Greco.













