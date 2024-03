Quarto, iniziate le operazioni di sgombero dell’ alloggio dell’ ex custode della scuola materna “Compagna”

143 Visite

In atto lo sgombero coatto dell’alloggio ex custode della scuola materna comunale “Francesco Compagna” del rione 219 di via Alcide de Gasperi. Sul posto agenti del Commissariato della polizia di Stato di Pozzuoli coordinati dal dirigente dottoressa Ludovica Carpino, carabinieri della Tenenza di Quarto diretta dal Capitano Vincenzo Davide, agenti della Polizia Locale diretti dal comandante Maggiore Ludovico Di Maio e personale del Settore Patrimonio e del Settore Lavori Pubblici del Comune di Quarto.













