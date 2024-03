Pianura, accoltella un uomo perché blocca con l’auto il suo passo carrabile

290 Visite

Un passo carrabile ostruito e un coltello che colpisce per ferire. Sono i due ingredienti principali di una storia che arriva dal quartiere Pianura di Napoli. Un auto blocca un passo carrabile in via Vaccaro. Il proprietario dell’abitazione che beneficerebbe di quel divieto non può uscire. Il cancello è sbarrato. La ricerca del proprietario di quel veicolo sfocia facilmente in una discussione. I due si scontrano e finiscono per prendersi a botte. Potrebbe finire lì ma il proprietario di quell’abitazione rientra in casa. L’automobilista, intanto, risale in auto.

L’uomo che inizialmente si era battuto per difendere un suo diritto, raccoglie un coltello da cucina e colpisce l’altro con un fendente. Grazie al riflesso rapido della vittima, il colpo raggiunge solo il braccio sinistro sollevato per difendere le parti vitali. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli sono intervenuti sul posto e in pochissimo tempo hanno raccolto testimonianze e analizzato i sistemi di videosorveglianza. In manette un 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’arresto è stato convalidato, l’uomo dovrà rispondere di lesioni personali gravi. Alla vittima, portata all’ospedale San Paolo, sono state prescritte lesioni guaribili in 7 giorni.













