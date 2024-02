Napoli, polizia Locale: sequestri e denunce in Via Foria e Piazza Garibaldi

112 Visite

Nel corso controlli condotti in Via Foria dagli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo sono emersi gravi illeciti che hanno portato al sequestro di due pubblici esercizi.

I sigilli sono stati applicati a un’attività di somministrazione di bar, il cui titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione dei sigilli e sottoposto a sequestro penale del manufatto. Il titolare aveva occupato abusivamente parte di suolo pubblico mediante la realizzazione di un’area allestita con tavoli, sedie e una pedana di 24 metri quadrati, senza alcuna autorizzazione. Dopo un primo dissequestro temporaneo per il ripristino dello stato dei luoghi è emerso che il titolare aveva successivamente realizzato un manufatto chiuso su quattro lati, ancorato al suolo in modo stabile, violando nuovamente i sigilli e ampliando la struttura senza alcuna autorizzazione. La struttura è stata nuovamente sequestrata penalmente, e il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le violazioni commesse.



Una situazione analoga è stata riscontrata per un’attività di ristorazione il cui manufatto di 30 metri quadrati, anch’esso allestito con tavoli, sedie, impianti di illuminazione e riscaldamento, ha comportato un aumento di volumetria senza autorizzazione. Anche in questo caso, la struttura è stata sequestrata penalmente e il titolare è stato deferito all’A.G. per le violazioni commesse.

Durante il presidio del territorio in Piazza Garibaldi gli agenti hanno effettuato numerosi sequestri penali tra cui 33 paia di scarpe contraffatte recanti il marchio di una nota casa di moda e 17 borse con marchio contraffatto. La merce, abbandonata da ignoti in fuga alla vista degli agenti, è stata sequestrata.