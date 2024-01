Napoli: De Iesu, movida va governata, segnale a chi non segue regole

94 Visite

Il fenomeno della movida non va demonizzato ma va governato”. Lo dichiara l’assessore alla Polizia municipale e alla Legalità del Comune di Napoli Antonio De Iesu, intervenendo sulla questione movida e l’applicazione del regolamento di sicurezza urbana. “Una norma nazionale del 2004 – ricorda De Iesu – ha liberalizzato la possibilità da parte degli imprenditori di aprire esercizi pubblici per la vendita di alcolici e di bevande, sottraendo al Comune la possibilità di governare queste aperture secondo i parametri che tenessero conto anche e soprattutto della vocazione residenziale dei luoghi dove questi esercizi aprono. Noi, già con l’assessore Armato, abbiamo adottato come Amministrazione una delibera che consente di congelare l’apertura di nuovi locali per i prossimi 3 anni”. (Segue).

Napoli, 16 gen. (LaPresse) – Inoltre, aggiunge De Iesu, “nel regolamento di sicurezza urbana abbiamo inserito una norma che, a fronte di reiterate violazioni in materia di vendita di alcol e in materia di inquinamento acustico da parte degli esercizi pubblici, ci permette di applicare una prima sospensione di 7 giorni, una seconda di 30 giorni fino ad arrivare alla revoca del titolo autorizzativo di questi esercizi”. Il prossimo 22 gennaio “avremo una riunione con il Suap, con l’assessore Armato e con la Polizia municipale – conclude De Iesu – per fare un punto di situazione e una verifica dell’applicazione di questo regolamento, in modo da poter dare il segnale, ai titolari di esercizi pubblici che non seguono le regole e che non si impegnano per trovare un giusto equilibrio, che noi applicheremo in maniera rigorosa le sanzioni che il regolamento di sicurezza urbana prevede”.













