Tumori, boom tra i giovani: più 79% in 30 anni

Tumori in aumento tra gli under 50 negli ultimi trent’anni. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sul British Medical Journal. La ricerca sostiene, dati alla mano, che dal 1990 al 2019 il cancro, a esordio precoce, è aumentato del 79%, passando così da 1,8 milioni di casi a poco più di 3 milioni nel 2019. Nello stesso periodo di tempo, il numero di decessi per cancro, a esordio precoce, è aumentato del 27,7%. L’incremento, hanno spiegato i ricercatori che si sono occupati dello studio, riguarda soprattutto i “tumori al seno, alla trachea, ai bronchi, ai polmoni, allo stomaco e al colon-retto”. Questi, tra l’altro, “a esordio precoce hanno mostrato la mortalità più elevata nel 2019”.

“A livello globale, i tassi di incidenza del cancro nasofaringeo e della prostata a esordio precoce hanno mostrato la tendenza all’aumento più rapida, mentre il cancro al fegato a esordio precoce ha mostrato la diminuzione più marcata”, hanno aggiunto poi gli esperti. E in futuro potrebbe non andare tanto meglio, anzi. Le proiezioni indicano che il numero globale d’incidenza e di decessi per cancro a esordio precoce è destinato a crescere rispettivamente del 31% e del 21% nel 2030. A colpire è il fatto che si tratta di tumori che in passato hanno sempre interessato fasce di età più avanzate.













