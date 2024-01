AUTONOMIA DIFFERENZIATA. ACAMPORA (PD): “GOVERNO SORDO, EUROPEE  MOMENTO PER DIRE UN SECCO NO PARTENDO DA SUD”

71 Visite

“Giorgia Meloni dice che l’autonomia differenziata non sia togliere

risorse a una Regione per dare a un’altra, e dichiara che il

premierato sia fondamentale per bilanciare l’enorme potere che

avrebbero i presidenti di Regione. La verità è che mette insieme

riforme diverse solo per accontentare la sua maggioranza, intanto

rischia di compromettere sia gli equilibri tra i poteri sia la

situazione già critica nei rapporti tra Nord e Sud. Per questo vedo

nelle elezioni europee, soprattutto nel collegio dell’Italia

meridionale, un momento fondamentale per dire un secco no a tutto

questo, e vedo un’occasione per il Partito Democratico nel lanciare un

gruppo dirigente forte del Sud e per il Sud”. Così in una nota Gennaro

Acampora, capogruppo dem nel consiglio comunale di Napoli.

“Passano i mesi, e questo esecutivo resta sordo a qualsiasi invito al

confronto su una visione diversa dei territori che andrebbero invece

ascoltati e non affossati – sottolinea Acampora – non c’è mai una

piena trasparenza su come sta lavorando la cabina di regia che

dovrebbe definire i livelli essenziali delle prestazioni, non c’è

stato nessun passo avanti sul coinvolgimento ufficiale del Parlamento

per approvare questi Lep”.

Acampora ricorda inoltre che “servirebbe anche un fondo per dare a

tutti le stesse condizioni di partenza, con investimenti per il Sud di

decine di miliardi, ma nella riforma si legge che non ci siano

maggiori oneri per le finanze pubbliche. Per questo oggi più che mai

credo che il voto europeo dei prossimi mesi sarà un test politico di

grande importanza, una tappa in cui il Partito Democratico dovrà farsi

trovare pronto. E anche per testimoniare una vicinanza concreta ed

effettiva a questo Mezzogiorno sempre più penalizzato, sono convinto

che, anche lavorando con forze civiche e associative, metteremo una

classe dirigente meridionale di alto livello, coerente con la

mobilitazione che il Pd ha lanciato negli ultimi mesi, a partire dalla

due giorni di luglio che ha visto una grande partecipazione di

cittadini e militanti”.













