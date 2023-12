Dopo la sconfitta contro la Roma, la squadra di Mazzarri spreca ma rischia al ‘Maradona’: 0-0 col Monza, azzurri provvisoriamente al 6° posto. Chance in avvio per Anguissa e Raspadori, super Di Gregorio sullo stesso Anguissa. Anche Kvaratskhelia sfiora il gol prima dell’intervallo. Altre occasioni per Rrahmani e Kvara, decisivo Meret che para il rigore di Pessina (causato da Mario Rui). Nel finale espulsi Mazzarri e Palladino per proteste