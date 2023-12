Marano, accoltellato durante i festeggiamenti per il Natale. Ora indaga la polizia

542 Visite

I fatti si sono verificati alcuni giorni fa, a due passi dal municipio e all’esterno di un locale che aveva organizzato una serata di festeggiamenti per il Natale. La zona, nel giorno della vigilia affollata di adolescenti e ventenni, è quella di via Nuvoletta. Un giovane di Marano è stato accoltellato durante quei momenti, verosimilmente da un coetaneo, al culmine di un battibecco nato forse futili motivi. Il ragazzo è stato medicato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Non è in pericolo. Lì, a Giugliano, è stata sporta anche la denuncia. Ad indagare sull’accaduto gli agenti del commissariato della terza città della Campania.













