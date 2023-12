67 Visite

A fine 2022 l’età media è pari a 46,4 anni per il totale della popolazione (47,8 anni per le donne 44,9 anni per gli uomini). Rispetto al 2021, quando l’età media era pari a 46,2 anni si consegue un ulteriore passo in avanti nel processo di invecchiamento della popolazione. È quanto emerge dal report Popolazione residente e dinamica demografica dell’Istat, per il 2022.













