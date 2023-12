Caivano, il Vicesindaco metropolitano Cirillo accoglie il Ministro Bernini: “Ora importante coinvolgere la comunità”

111 Visite

“Abbiamo accolto con piacere il Ministro Bernini quest’oggi a Caivano, che ha presentato un progetto che coinvolge il mondo della scuola, dell’università, dell’arte, dello sport, così come abbiamo fatto con tutti gli altri Ministri che sono venuti qui. La presenza dei rappresentanti del Governo su questo territorio costituisce senz’altro un segnale importante. Tuttavia, è il momento di far diventare protagonista la comunità di Caivano, di coinvolgere le famiglie, le associazioni, le parrocchie, tutte le istituzioni che presidiano quotidianamente questa realtà per far sì che il cambiamento venga recepito da tutti i soggetti, a partire dai giovani, che questo territorio lo abitano”. Così il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, che questa mattina ha accolto, insieme al neo Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ai Commissari del Comune, ai rettori delle Università campane, all’Assessore alla Scuola della Regione Campania, Lucia Fortini, il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, all’istituto scolastico “don Milani” di Caivano.

“È importante, inoltre, per giungere a un cambiamento vero – ha concluso il Vicesindaco – che tutte le Istituzioni facciano la propria parte. Come Città metropolitana stiamo profondendo il massimo impegno nel settore dell’edilizia scolastica per fornire strutture il più all’avanguardia possibile per i nostri giovani, non solo a Caivano, ma anche in tutti i comuni circostanti: proprio ieri abbiamo presentato gli interventi a valere sul PNRR Scuole che prevedono stanziamenti per 200 milioni di euro su tutto il territorio metropolitano. Solo se tutti faremo la nostra parte, per tutto il territorio, riusciremo a far compiere all’area metropolitana di Napoli quello scatto in avanti di cui ha bisogno, consentendo ai nostri giovani di intraprendere percorsi di vita corretti e fecondi”.













