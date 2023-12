Marano, Socrate-Mallardo: i lavori degli alunni sul femminicidio

108 Visite

L’altro ieri all’ I. C. Socrate-Mallardo, a conclusione di una settimana di studio analisi sul drammatico fenomeno del femminicidio, gli alunni hanno accolto genitori e autorità nell’ auditorium della scuola. L’evento si è trasformato in una vera lezione emotivazionale con gli alunni nelle vesti di docenti che hanno magistralmente esposto la denuncia -condanna con cartelloni, cortometraggi e canti inneggianti alla parità di genere, unitamente alla condanna per il femminicidio. Gli alunni hanno espresso in modo chiaro che l’amore si nutre della libertà della partner e le limitazioni sono i primi segnali di un amore malato dal quale si deve fuggire. I ragazzi hanno emozionato con i loro lavori il parterre della presidenza composto dal Dirigente Scolastico Teresa Formichella dal vicario Michele Izzo dall’ assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa Carmen Bocchetti, la Presidente dell’associazione Frida Kahlo Stefania Fanelli da pedagogista dell’ assicurazione e dalla psicologa della scuola. Interessanti gli interventi dei convenuti tutti tesi a ribadire che l’amore per la donna dev’essere un atto innato in ogni uomo degno di essere definito tale, in quanto la donna dona vita ed è vita. Tante le storie che i ragazzi sono riusciti a descrivere in un atto di liberazione per episodi incresciosi venuti a loro conoscenza e che avevano profondamente ferito le proprie anime. L’evento dell’ altro giorno ” la panchina rossa” si è trasformato in un incontro di ogni ragazzo con il proprio io nella consapevolezza che solo la conoscenza psicologica del drammatico fenomeno del femminicidio po’ essere da deterrente al suo propagarsi nel tempo illimitato. Una giornata di vera scuola con docenti guide attente alla conoscenza del fenomeno e il Dirigente Scolastico prof.ssa Teresa Formichella regista della psicologia e pedagogia dell’ età evolutiva dalla quale trarre la metodologia d’insegnamento per la didattica del “sentimento” trasversale a tutte le discipline canoniche. La manifestazione coordinata magistralmente dalla Prof.ssa Daniela Ruggiero referente per gli eventi ha visto la collaborazione della Prof.ssa Paola Vattucci docente di educazione motoria che ha deliziato genitori , i docenti e le autorità intervenute con il corpo delle majorette della sezione Sportiva dell’Istituto.

Michele Izzo vicepreside













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews