Pozzuoli, accoltellato all’alba giovane di Giugliano all’uscita di una discoteca

Pozzuoli. Un 23enne di Giugliano è stato accoltellato all’alba di oggi in un parcheggio nei pressi della discoteca “Queen” di via Campana. Incensurato, il giovane era in compagnia di alcuni amici quando all’uscita del locale ha avuto un diverbio con alcune persone, una delle quali lo ha ferito con una coltellata allo sterno per poi darsi alla fuga.

Soccorso dai sanitari è stato trasferito all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.