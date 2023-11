L’Atletico Marano sconfitto a Pianura con un rigore a un secondo dal termine. Gara pesantemente condizionata da alcuni episodi, non garantita l’incolumità degli atleti

198 Visite

Una doccia fredda, freddissima: l’Atletico Marano esce sconfitto al 95′ minuto dal campo di Pianura, per un penalty fischiato a un secondo della fine delle ostilità. Gara segnata dal grave incidente occorso a un calciatore del Pianura, finito – dopo uno scontro di gioco – contro la rete di recinzione in ferro dell’impianto flegreo. Ne è scaturita una rissa, con ceffoni e pugni volati in campo e gente non autorizzata sul terreno di gioco. Il direttore di gara ha interrotto il match, per consentire ai mezzi di soccorso di trasportare in ospedale il giocatore gravemente infortunato. La gara è ripresa dopo oltre 20 minuti, quando ormai le condizioni ambientali e l’incolumità fisica degli atleti non era più garantita. L’Atletico ha pareggiato a un minuto dal 90′, poi la squadra è capitolata all’ultimo secondo utile. Una beffa atroce.













