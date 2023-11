Giugliano, che impresa ad Avellino: ora i playoff nel mirino

96 Visite

Grande prova, l’ennesima, del Giugliano di Bertotto, che interrompe la striscia di nove risultati utili consecutivi vincendo per 1-3 il derby in Irpinia. Dopo una traversa colpita da Gori, è il Giugliano a passare avanti con il talentino classe 2004 Ciuferri, che prende palla sulla fascia destra, rientra sul mancino e lascia partire la conclusione sul primo palo imparabile per Ghidotti. Avellino che crea soprattutto da palla inattiva e allo scadere del primo tempo pareggia grazie a Sgarbi, che risolve una mischia nell’area avversaria. Match più bloccato nella ripresa, con la squadra di Pazienza che non punge e subisce un uno-due letale tra il 73′ e il 76′, quando il tap-in di Oviszach e il capolavoro di Giorgione stendono definitivamente l’Avellino. Giugliano che sale a 14 punti e si riavvicina prepotentemente alla zona play-off, mentre l’Avellino rimane a 26 punti, seconda insieme a Picerno e Benevento, sconfitto anch’esso nella trasferta di Monopoli.













