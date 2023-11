Chiaiano: Tentano furto nel parcheggio della metro, carabiniere li ferma. Un arresto e una denuncia, c’è anche un minore

211 Visite

Un carabiniere della stazione Napoli Marianella, impiegato per quella giornata in un altro tipo di servizio, è a bordo della gazzella quando percorre le strade di Chiaiano. Il militare è nel traffico di via Santa Maria a Cubito mentre costeggia il parcheggio che si trova difronte alla fermata metro quando nota dei movimenti sospetti. Ci sono due ragazzi all’interno che sembrano mostrare un interesse eccessivo nei confronti di uno sportello di un’auto lì parcheggiata. Il carabiniere decide di accostare, allerta la centrale operativa, e scende dalla gazzella avvicinandosi ai due. L’auto “adocchiata” aveva lo sportello lato guida forzato e il carabiniere – solo ma con la consapevolezza dell’imminente arrivo dei rinforzi – decide di intervenire e blocca i 2. Si tratta di Gianni Bergamo*, 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine e di un minorenne. Il ragazzo non ha precedenti e da poco ha compiuto 17 anni.

I ragazzi vengono perquisiti: il maggiorenne viene trovato in possesso di arenesi atti allo scasso.

Il 22enne sarà poi arrestato per tentato furto aggravato mentre il 17enne, per lo stesso reato, denunciato a piede libero.













