156 Visite

Oggi dovrebbe essere il giorno in cui il presidente De Laurentiis prenderà una decisione innanzitutto sull’esonero di Rudi Garcia che è al momento, a tutti gli effetti, ancora l’allenatore del Napoli. E poi sul suo successore. Nella giornata di ieri sembrava che si dovesse chiudere per Tudor, poi la situazione si è raffreddata e oggi è salito in pole position Walter Mazzarri.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews