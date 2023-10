Calvizzano, stupefacenti e armi: fermati due minori

343 Visite

Due giovanissimi ragazzi di 17 anni, dall’aspetto apparentemente tranquilli, sono stati pizzicati con la droga e armi atti ad offendere. Entrambi sono stati riaffidati ai genitori. Uno dei due giovani è stato anche denunciato a piede libero per possesso di sostanze stupefacente e armi da taglio. E’ accaduto in Viale della Repubblica a Calvizzano, in provincia di Napoli. Il controllo è scaturito dall’atteggiamento arrogante dei due minorenni ed a seguito di uno sguardo ostile rivolto ai carabinieri. Erano da poco passate le 13:30, quando una pattuglia della locale Stazione Carabinieri di Calvizzano, durante un normale controllo del territorio ha notato l’atteggiamento sospetto di due ragazzi lungo viale della Repubblica. Alla vista delle divise i due avrebbero lanciato anche uno sguardo di disprezzo nei confronti della pattuglia. I militari della locale Stazione decidevano, pertanto, di effettuare ad entrambi i giovani un controllo più approfondito e quando hanno notato l’atteggiamento nervoso dei ragazzi, i militari hanno deciso di fare una perquisizione personale a seguito della quale hanno rinvenuto un modesto quantitativo di sostanza di tipo hashish, avvolto in un involucro di plastica e già suddivisa in bustine pronta per la vendita, un coltello atto ad offendere e diverse banconote di piccolo taglio. Si decideva, pertanto, di accompagnare i ragazzi in Caserma ove venivano effettuati tutti gli accertamenti previsti. Per i due minorenni sono iniziati i guai: uno è stato denunciato a piede libero per possesso di sostanze stupefacente e armi atti ad offendere, mentre un altro ragazzo è stato segnalato all’autorità amministrativa e riaffidato ai genitori. La droga è stata sequestrata e informata l’Autorità Giudiziaria competente. Da qualche mese il controllo del territorio di Calvizzano, anche attraverso frequenti passaggi nei pressi della villa comunale e di altre zone di ritrovo si è fatto più incalzante anche a seguito della presenza di baby gang e attività di spaccio che in questi ultimi tempi hanno scatenato l’ira del sindaco Giacomo Pirozzi e della comunità.

Angelo Covino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews