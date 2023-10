Giugliano, sconfitta di misura a Messina. Plescia l’autore del gol che decide l’incontro

127 Visite

Un ko che brucia (1-0) per il Giugliano di Valerio Bertotto, sconfitto sul campo di un buon ma non trascendentale Messina. Siciliani in vantaggio al 17′ del primo tempo con Plescia, che raccoglie un cross dalla destra e in allungo beffa il portiere gialloblu Bardi. Il Giugliano reagisce bene e in un paio di occasioni, con Gladestony e Sorrentino, sfiora la marcatura. Il centrocampista brasiliano, in particolare, colpisce un legno con una sventola dei venti metri. Nella ripresa la compagine di Bertotto – nonostante i cambi – è più lenta e meno propositiva. Il Messina controlla bene le sfuriate dei tigrotti, ma soffre nel finale di gara. La squadra di Modica, infatti, resta in dieci e il Giugliano prova ad approfittarne. L’assedio degli ultimi minuti, tuttavia, non sortisce gli effetti sperati.













