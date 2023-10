Caivano, pauroso incidente: 4 bambini trasportati al Santobono

287 Visite

Pauroso incidente d’auto a Caivano, all’incrocio tra via Necropoli e via Sonnambula, tra una Ford Ka di colore bianca ed un’Honda SVG di colore grigio: quattro bambini sono stati subito trasportati da due autoambulanze all’ospedale Santobono di Napoli per gli accertamenti e le cure del caso.

A provocare il sinistro è stato, verosimilmente, un mancato rispetto della precedenza.Illesi i due conducenti delle autovetture, mentre le loro mogli, che hanno riportato un trauma cranico e alle spalle, sono in osservazione in ospedale. Ingenti i danni per le due automobili, non più marcianti, che sono state rimosse dal carro attrezzi.













