Marano, è passato anche settembre e dei due assessori che ancora mancano non vi è traccia. Morra imporrà i suoi nomi al duo Coppola-Di Marino? Girano voci su Bianca Perna

Settembre è andato in archivio e dei due assessori, che dovrebbero completare la squadra di Morra, non ve ne è ancora traccia. Un assessorato dovrebbe finire al duo Pasquale Coppola-Lorenzo Di Marino, l’altro alla famiglia Carandente. Da mesi si rincorrono voci, rumors sui papabili assessori. Morra, il sindaco sostenuto da qualcuno che ogni giorno che vorrebbe fare i Tso a tutti (le risate, con questi soggetti molto vicini ai “russi”, ce le faremo tra qualche mese), si è preso nel frattempo i voti al ballottaggio di Di Marino e Coppola, che fino a pochi mesi fa erano a dir poco “nemici” dell’attuale primo cittadino, e poi tempo per assegnare gli assessorati. Il furbo Morra è andato anche oltre, sapendo benissimo che Di Marino e Coppola alla fine si accontenteranno anche delle briciole. E quindi da un lato ha aperto spiragli, per farli contenti, dall’altro – anche attraverso i suoi sherpa – ha fatto girare alcuni nomi che potrebbero fare a caso della nuova giunta. Un nome su tutti? Quello dell’ex assessore della disciolta giunta Visconti Bianca Perna, in passato già vicinissima al gruppo Di Marino. A Morra serve una donna da piazzare nell’esecutivo e Perna, al confronto con i nomi proposti finora dal gruppo Di Marino-Coppola, è di gran lunga più esperta, più “aziendalista” (nel senso che non tradirebbe mai il sindaco) e soprattutto vicina al partito di Morra. Non si esclude che il duo Coppola-Di Marino, sostenuto anche da altri della lista Baiano e da qualche incantatore di serpenti che da anni gira attorno a Coppola, possa far sua questa proposta. In realtà si tratterebbe dell’assessore scelto da Morra e non dagli altri, ma a loro cosa importa? L’obiettivo comune a tanti è andare in giro, sedersi in qualche bar (con annesso aperitivo e noccioline) e raccontarsi e raccontare al volgo di contare qualcosa nelle stanze comunali.













