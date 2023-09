Marano, tanti cittadini segnalano: “La prepotenza di alcuni esercenti al corso Europa. I controlli latitano, con il nuovo sindaco riprese le vecchie abitudini”

185 Visite

Gentile direttore, siamo cittadini di Marano, e volevamo porre in evidenza il degrado che sta vivendo quello che un tempo era l accogliente Corso Europa con i suoi ampi marciapiedi per belle passeggiate sui negozi del centro, le sue aiuole che un tempo erano ben curate con pregiate piante, e tanti alberi che la adornavano. Oggi, per l’incuria delle amministrazioni cittadine e per l’incivilta di alcuni, abbandonato a se stesso. Soprattutto alcuni commercianti, per fortuna solo alcuni, invece di averne cura, ne hanno abusato esponendo le loro merci riducendo i marciapiedi in stretti corridoi e assaltando e soffocando le aiuole deturpandole ogni giorno di più, sradicando gli alberi e lasciando sporcizia quando chiudono la sera. Ormai è chiaro che ci vogliono controlli e sanzioni. Basta poco per rendere di nuovo attraenti molti luoghi della nostra città. Grazie perché questo giornale è l’unico a dare sempre voce ai cittadini.

Raffaele e tanti altri (Marano)













