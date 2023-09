Napoli, furti cavi metro: sventato un altro raid. Acampora: “Serve una soluzione definitiva”

181 Visite

Ieri notte è stato sventato l’ennesimo tentativo di furto di cavi

di rame sulla metro Linea 1 di Napoli, nella zona tra Chiaiano e il

Frullone: area in cui i binari sono scoperti, quindi facilmente

raggiungibili. Il ladro, grazie al pronto intervento degli agenti

della Polfer, allertati dal sistema di telecamere Anm, sono riusciti

ad intervenire prontamente consegnando alla giustizia l’autore del

furto sventato in flagranza. Le indagini ora in corso, puntano a

scoprire che l’uomo sia o meno l’autore degli ulteriori furti

registrati anche nelle scorse notte.

Sull’evento, è intervenuto il Capo gruppo PD al Comune di Napoli

Gennaro Acampora, il quale ha dichiarato: “ringrazio personalmente ed

a nome della cittadinanza gli operatori intervenuti per lo

straordinario e tempestivo intervento effettuato, senza il quale

sicuramente chi avrebbe pagato il prezzo più salato del disservizio

sarebbero stati i viaggiatori”, inoltre “gli uomini messi in campo da

Anm, i sig.ri Varriale A., Cuomo F. ed Esposito T. in coordinamento

con gli uomini della Polfer, hanno svolto un lavoro straordinario, ma

non possiamo pensare sia sempre così, dobbiamo lavorare per

individuare una soluzione concreta che argini un fenomeno che,

purtroppo, sta vedendo un incremento di casi preoccupante”.













