GDF NAPOLI E SALERNO: TRAFFICO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI NEL PORTO DI SALERNO. SEQUESTRATI OLTRE 120 CHILOGRAMMI DI COCAINA. UN ARRESTATO

La sera del 12 settembre, personale di PG in servizio presso i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno, nell’ambito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia, all’interno di un deposito commerciale in San Giorgio a Cremano, ha sottoposto a controllo un container, proveniente da Panama e contenete scarpe da lavoro,

rinvenendo, al suo interno 122,8 chilogrammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, suddivisa in 104 panetti, sottoposti a sequestro, ed arrestato, nella fragranza del reato di importazione detenzione al fine di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, un 38enne, nel mentre il predetto era intento all’apertura del

container.

L’indagine, scaturita da una segnalazione degli organi centrali in ordine ad importazioni di merci dal Sudamerica che presentano fattori di rischio, è consistita, dopo alla individuazione del container all’interno del porto di Salerno, in una costante osservazione dello stesso, anche mediante l’impiego di mezzi aeronavali della Guardia di

Finanza, fino al suo arrivo a destinazione nella disponibilità del soggetto tratto in arresto.

Il narcotico sequestrato ha un valore commerciale al dettaglio di circa 30 milioni di euro.













