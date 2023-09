140 Visite

“Desidero augurare buon lavoro a Nicola Gratteri, magistrato antimafia, nominato oggi dal Csm nuovo procuratore di Napoli. Gratteri è un pm noto per aver disarticolato numerose consorterie criminali in Calabria, parla la sua storia e saprà sicuramente guidare al meglio l’ufficio inquirente più grande d’Italia. In bocca al lupo”. – lo ha dichiarato in un post su Facbeook, Giacomo Pirozzi Sindaco di Calvizzano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews