Malta, italiani scappano dal locale senza pagare. Il padre ne riconosce uno sui giornali: “Ve lo mando a lavorare gratis”

207 Visite

Dopo il caso della cena rubata in Albania da un gruppo di italiani – col conto poi saldato dalla premier Giorgia Meloni – accade che anche a Malta un gruppo di nostri connazionali ceni e fugga. Anche in questo caso fuga premeditata e organizzata: una sigaretta fuori dal locale come accade tante volte, poi via senza preoccuparsi il conto.

La vicenda risale a pochi giorni fa, il 25 agosto scorso. I «furbetti» stavolta sono due ragazzini. Il ristorante è il «Pasta & Co». Il conto: 100 euro tra cibo e bevande.

Come accaduto in Albania, anche questa volta le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto, i titolari del ristorante hanno consegnato le immagini alla polizia locale, la notizia è stata diffusa non solo ai giornali di Malta, ma anche ad alcune testate locali della Sicilia e la vicenda si è conclusa – per i due ragazzi residenti proprio in Sicilia, nel Ragusano – nel peggiore dei modi: il padre di uno ha visto un fotogramma del video, ha riconosciuto il figlio nonostante i volti oscurati e ha contattato immediatamente i titolari del ristorante a Malta.

Il conto non pagato? «Il padre di uno dei ragazzini mi ha telefonato chiedendo i dati per saldare il dovuto — racconta Bertrand, uno dei titolari del locale, al Corriere —. Mi ha raccontato che il figlio si è pentito subito, piangeva a dirotto. Io gli ho detto che ho apprezzato moltissimo il suo gesto, che si vedeva fosse una persona onesta e un padre esemplare, ma che non ci fosse bisogno di saldare un conto da 100 euro. Lui però ha continuato a insistere, così gli ho proposto di devolvere la somma ad Arka un’organizzazione dell’isola di Gozo che si prende cura di persone con disabilità. La mia idea lo ha colpito molto e, alla fine, mi ha richiamato annunciando di aver donato ben 250 euro. Noi, per conto nostro, a quel punto siamo tornati dalla polizia e abbiamo ritirato la denuncia».

Ma la vicenda non si è conclusa così. L’esempio da dare non si è limitato al denaro dovuto, moltiplicato in segno di scusa. Il padre del ragazzo ha offerto al titolare del locale il figlio come lavoratore la prossima estate. Gratuitamente.

«Ho apprezzato molto il gesto, ma ritengo sarebbe un’umiliazione troppo grande – commenta ancora il titolare del ristorante -. Sono ragazzini e tutti sbagliamo a quell’età, tutti facciamo degli errori, poi sono sicuro che almeno lui abbia imparato la lezione».

Anche un cavaliere dell’ordine di Malta originario del Ragusano si è offerto di pagare quel conto: «Ci ha telefonato e, molto cortesemente, si è offerto di saldare per i suoi conterranei, ma noi abbiamo invitato anche lui a devolvere i soldi all’associazione di beneficenza, cosa che ha fatto prontamente».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews