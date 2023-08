TRUMP INCRIMINATO PER L’ASSALTO AL CONGRESSO

Donald Trump è stato incriminato per la terza volta: dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar-a-Lago, l’ex presidente è stato incriminato per l’assalto al Congresso del 6 gennaio. Nei suoi confronti sono stati presentati quattro capi di accusa contenuti in 45 pagine: si tratta della “cospirazione per frodare gli Stati Uniti”, “ostruzione di giustizia”, “cospirazione per ostacolare un procedimento” e “cospirazione contro i diritti”. Accuse per le quali, se condannato, rischia anni in carcere. “Nonostante la sconfitta” l’ex presidente “era determinato a restare al potere”: “ha diffuso bugie”, si legge nelle accuse dove si fa riferimento a sei persone che hanno cospirato con Trump che, però, non vengono nominate. Le descrizioni fornite sembrano fare riferimento, riportano i media americani, a Rudolph Giuliani e Sidney Powell, due degli ex legali di Trump. L’ex presidente dovrà presentarsi in tribunale giovedì alle ore 16:00. “Cercheremo un processo in tempi rapidi”, dice Jack Smith definendo l’assalto al Capitol un evento senza precedenti.