Reddito di cittadinanza, Consigliere Regionale Di Fenza: “Continuare a dare sostegno a chi ne ha bisogno”

171 Visite

In queste ore tiene banco la protesta da parte dei percettori che tout court si sono ritrovati senza sussidio. L’Inps con un messaggio freddo e disumano ha comunicato la sospensione della misura. Il Governo prenda atto del disagio arrecato a tanti cittadini, che vivono in condizioni difficili e sostenga le famiglie che soffrono la povertà. – È quanto afferma in una nota il consigliere regionale di Centro Democratico della Campania Pasquale Di Fenza.

“È pur vero che la misura non ha funzionato. Il Reddito di Cittadinanza ha generato sprechi per miliardi di euro a causa di un sistema di controllo inappropriato e per la presenza di furbetti che lo hanno percepito indebitamente ma non per questo bisogna penalizzare una fetta di popolazione che soffre la fame” – prosegue Di Fenza.

Ritengo che bisogna continuare a garantire un reddito a coloro che seppur si trovano in età lavorativa, gli over 50, fanno difficoltà a trovare occupazione perché difficilmente le imprese li assumono. Allo stesso modo, va garantito, un sostegno generico al reddito per chi è attualmente disoccupato. È auspicabile – continua Di Fenza – che il RDC sia ancora strumento a disposizione per chi ne ha realmente bisogno.