OSIMHEN, LA BUONA NOTIZIA: TROVATO L’ACCORDO PER IL RINNOVO

Il Napoli e Osimhen sono ormai prossimi all’accordo per il rinnovo del contratto. Nonostante le avance di diversi top club europei, oltre a quelle multimilionarie dell’Arabia Saudita, l’intesa tra le parti sarebbe ormai a un passo. La grande novità non riguarda durata o stipendio, ma soprattutto la clausola rescissoria e ancora di più i diritti d’immagine. L’attaccante nigeriano andrà a guadagnare attorno ai 7 milioni di euro bonus compresi e la nuova scadenza sarà allungata di uno o due anni rispetto all’attuale, che dice 30 giugno 2025.

Per quanto riguarda invece la clausola, Aurelio de Laurentiis si sarebbe convinto a “scendere” un po’ rispetto alle sue pretese. Non c’è ancora una cifra definitiva, ma si va dai 110 ai 140 milioni di euro. L’entourage di Osimhen avrebbe preferito non oltrepassare quota cento, ma come contropartita avrebbe avuto delle agevolazioni riguardo ai diritti d’immagine, tasto particolarmente delicato in casa Napoli.